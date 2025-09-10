（台北中央社）アーチェリーの世界選手権は10日、韓国の光州で女子リカーブ団体の決勝が行われ、台湾の許芯慈・邱意晴・李采璇組が日本の朝久野奈波・杉本智美・上原瑠果組を6―0で下して優勝した。同大会の同種目で台湾が金メダルを獲得するのは2019年以来、6年ぶり。チームの平均年齢は20歳を下回る。第5シードとして臨んだ。準決勝では強豪の韓国をシュートオフ（延長戦）の末に破って決勝に進んだ。（陳容琛／編集