【その他の画像・動画等を元記事で観る】 9月10日23時からフジテレビで放送される『週刊ナイナイミュージック』に堂本光一と超ときめき♡宣伝部が登場する。 ■「The beginning of the world」のパフォーマンスも必見 プライベートが謎に包まれている堂本光一の素顔が今夜明らかに。番組では、上田竜也、佐藤勝利（timelesz）、寺西拓人（timelesz）、原嘉孝（timelesz）と、舞台での共演を経て親交の