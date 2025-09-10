Image: HONDA シート高が変わるのがSFっぽい。脚の不自由な人が移動に使う車椅子。人力なら両手で車輪を回し、電動でも片手でジョイスティックを操作するなど、何かしら手を使って進みます。それが当たり前なので不便は感じないかもしれませんが…ハンズフリーなら自由度が増して、いろんなことができます。魔法の車椅子がついに発売 Image: HONDA