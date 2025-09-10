【国際親善試合】アメリカ代表 2ー0 日本代表（日本時間9月10日／Lower.com フィールド）【映像】危険スライディングを受けた瞬間日本代表DF長友佑都が、危険なタックルに悶絶した。アメリカ代表選手が見せた、ベテランDFへのプレーにファンたちが怒りを露わにしている。日本代表は日本時間9月10日、アメリカ遠征の第2戦でアメリカ代表と対戦。メキシコ代表戦から中2日のハードスケジュール