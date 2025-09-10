◇卓球WTTチャンピオンズ マカオ(9〜14日、中国・マカオ)女子シングルス1回戦では、パリ五輪銅メダリストの早田ひな選手（世界ランク13位）が台湾の黄怡樺選手（同50位）にストレート勝ち。2回戦進出を決めました。試合後、早田選手は「自分が大事なところで攻撃のミスをそんなにしなかったり、台上で先手がとれた。全体的に試合の内容もすごく良かったと思いますし、いいスタートを切れたかなと思います」と好感触を口にします。