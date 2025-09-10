暮らしに役立つ便利アイテムが人気の【ダイソー】ですが、サンリオ好きの心を鷲掴みにする「キティちゃんグッズ」があるのをご存じですか？ 今回は、平成を感じる「日焼けキティ」商品をご紹介。見つけたら即GETがおすすめです！ これ絶対欲しいっ！「日焼けキティ 巾着」 100均マニアの@nanaironotobira2さんが「お店をハシゴして買い集めないと手に入らないほど買いの勢いがすごい」という「日焼けキティ」シリ&#