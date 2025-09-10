元横綱・貴乃花光司氏（５３）が警察官に変身した姿を披露した。１０日のインスタグラムで「本日、１日警察署長の任命いただきました。秋の交通安全です。横断訓練行ってまいります」とつづり、「一日警察署長」と記されたタスキをかけた制服姿のショットを披露した。漂う貫禄にフォロワーは「素敵な署長さんよく似合ってます」「カッコいいですね」「圧倒的な貫禄さすがです！！」「可愛いよく似合っています。ピッ