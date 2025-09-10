『ネトフリ恋愛リアリティショー 合同同窓会』が、きょう10日にNetflix公式YouTubeで生配信された。配信後には、公式SNSを通じ、今後のラインアップが発表された。【写真あり】ダイ＆シュンカップルの軌跡…本編カット生配信のMCは、ベッキー、徳井義実、令和ロマンが務め、Netflixリアリティシリーズ「あいの里 」シーズン1、Netflixリアリティシリーズ『ボーイフレンド』シーズン1、Netflixリアリティシリーズ『オフライン