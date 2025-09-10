カブスや中日などで内、外野手としてプレーしたジム・マーシャルさんが7日（日本時間8日）に死去したとニューヨーク・ポスト紙などが9日（同10日）までに伝えた。94歳だった。マーシャルさんは1958年にオリオールズでメジャーデビュー。62年までメッツなどでプレーし、メジャー通算410試合で打率・242、29本塁打、106打点の成績を残した。63年から3年間、中日でプレー。3年連続でオールスターに出場し、64年の第2戦でMVPに輝