将棋の第６６期王位戦七番勝負（新聞三社連合主催）の第６局が９、１０日、東京都渋谷区の将棋会館で行われ、王位を保持する藤井聡太竜王（２３）（名人、王座、棋聖、棋王、王将）が挑戦者の永瀬拓矢九段（３３）に１５１手で勝ち、シリーズ４勝２敗で王位６連覇を達成した。通算獲得タイトルは３１期となり、渡辺明九段（４１）と並んで歴代４位タイとなった。第６局は当初、静岡県牧之原市で予定されていたが、台風１５号の