立憲民主党の新たな党役員人事をめぐり、10日、野田佳彦代表が笠浩史国会対策委員長を留任させる意向を固めたことがわかった。関係者が明らかにした。立憲民主党は11日に党役員人事を決める両院議員総会を開く予定で、野田代表は執行部を大幅に入れ替える意向を示している。野田氏は、党運営の要の幹事長に、与野党にパイプを持つ安住淳衆院予算委員長を起用する意向。また、選挙対策委員長には、党内最大グループ「サンクチュアリ