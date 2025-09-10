CBCの友廣南実アナウンサーが10日までに、自身のインスタグラムを更新。24歳の誕生日を迎えたことを報告した。白のトップス姿でバースデープレートを前にほほ笑むショットを公開。「本日、24歳の誕生日を迎えましたメッセージをくださった方、ありがとうございます」と感謝をつづった。「そんな今日は4時30分に起きて自転車旅のロケでした」といい、「誕生日に、早朝から自転車で、急な長い登り坂を漕ぐ人は私だけだろう！と思い