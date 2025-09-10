◆イースタン・リーグ巨人４―２オイシックス（１０日・Ｇタウン）巨人のドラフト２位・浦田俊輔内野手が二塁打含む２安打と犠飛を放ち、勝利に貢献した。イースタン・オイシックス戦に「６番・二塁」で先発出場。２回１死の第１打席で右翼線二塁打をマーク。両軍無得点の３回１死満塁では右犠飛を放ち、三塁走者の佐々木が生還して先制に成功。１―２の８回先頭では左前安打を放ち、逆転の口火を切った。リーグ２位の２０