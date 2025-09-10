第５４回戸塚記念・Ｓ１は１０日、川崎競馬場で３歳馬１０頭が２１００メートルを争った。２番人気のナイトオブファイア（矢野貴之騎乗）が直線で抜け出し、追いすがるユウユウスキーに４馬身差をつけて優勝。今年の羽田盃２着馬が悲願の重賞初制覇を果たした。ナイトオブファイアと同じ単勝１・９倍の１番人気だったシーソーゲームは３着だった。◇ナイトオブファイア父ホッコータルマエ、母ノーズトウショウ（父ブラックホ