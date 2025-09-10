◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―中日（１０日・神宮）中日のドラフト１位・金丸夢斗投手は６回を５安打２失点に抑え、ビジター初勝利となる２勝目の権利を持って降板した。２度目の対戦となったヤクルト打線を前に、３回まで２安打無失点。初対戦の４番・村上を１５２キロ直球で空振り三振に仕留めるなど、上々の立ち上がりを見せた。だが、４―０の４回。先頭の内山を左前打で出塁させると、村上に左翼席への１９号２ランを