女優の水川あさみが、夏を満喫する様子を公開した。水川は１０日、「Ｏｃｅａｎｖｉｂｅｓ＝ｅｎｅｒｇｙｂｏｏｓｔ」と記し、自身のインスタグラムに海辺でのショットを投稿。黒のキャミソールに白のパンツをあわせ、ビーチサンダルと帽子を身に付けたコーデでの笑顔ショットや、大きく手足を広げてジャンプするショットで、楽しげな様子をシェアした。この投稿にファンからは「ウェーーイ」「どんな格好でもカッコ