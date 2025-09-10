タレント・スマイリーキクチ（53）が10日に自身のX（旧ツイッター）を更新。高校野球の今夏甲子園大会を出場辞退した広陵（広島）をめぐる問題について言及した。同校で1月に起きた部内暴力について、加害生徒とされている3年生部員1人が10日、SNS上の投稿で名誉を傷つけられたとし、名誉毀損（きそん）罪で複数の人物を刑事告訴した。被告訴人には被害生徒の親権者とみられる者、告訴人を誹謗（ひぼう）中傷した者が含まれる