 【国際親善試合】アメリカ代表 2ー0 日本代表（日本時間9月10日／Lower.com フィールド）【映像】衝撃の3連続ビッグセーブ日本代表GK大迫敬介が衝撃の3連続セーブを見せた。試合を通して好セーブを連発した大迫にファンたちが称賛のコメントを送っている。日本代表は日本時間9月10日、アメリカ遠征の第2戦でアメリカ代表と対戦。メキシコ代表戦から中2日のハードスケ