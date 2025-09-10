【ミッド男子決勝最終日】トータル１４４ストロークで優勝した木部（藤沢）＝戸塚カントリー倶楽部・東コースゴルフの県アマチュアゴルフ選手権２０２５のミッド男子の部（３０歳以上）決勝最終日は１０日、戸塚カントリー倶楽部・東コース（６７４９ヤード・パー７２）で行われ、３位スタートの木部正己（藤沢）が１アンダーの７１ストローク、トータル１４４で４年ぶり２度目の優勝を果たした。昨年覇者の佐々木賢（横浜）が