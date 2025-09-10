今年６月から体調不良でイベントやライブを欠席し、一時休養していたアイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の月足天音（２５）が１３日から復帰することが１０日、公式サイトなどで報告された。サイトでは「いつもＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲを応援いただき、誠にありがとうございます。休養しておりました月足天音は、９月１３日（土）出演の『ＴＯＭＡＫＯＭＡＩＭＩＲＡＩＦＥＳＴ２０２５』より活動を再開