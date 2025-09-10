お笑いコンビ・バッテリィズのエースが、9月9日に放送されたバラエティ番組「キョコロヒー」（テレビ朝日系）に出演。愛車について語った。バッテリィズのエースと寺家が番組のゲストとして登場し、齊藤京子に自転車の魅力を伝えることに。エースが、愛車であるデンマークの“MATE X”という8段階の変速ギアと5段階の電動アシスト機能のついた自転車を紹介すると、齊藤京子とヒコロヒーから「バイクみたい」「卑怯じゃない？」とい