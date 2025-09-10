カーリングです！来年2月にイタリアで開かれるミラノ・コルティナオリンピックにつながる日本代表決定戦が11日から北海道で始まります。大一番を前に、長野県のSC軽井沢クラブの選手たちが10日、公式練習に臨み、会見で意気込みを語りました。視線の先にオリンピックは見えているのか…！？カーリングの日本代表決定戦を前に10日、SC軽井沢クラブの選手たちは男女ともに最終調整を行いました。SC軽井沢クラブ山口剛史