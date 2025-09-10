Photo : 堀内彩香 「このTR-808（日本の楽器メーカー、ローランドが世に出した有名なリズムマシン）って本物ですか？ プラグイン・ソフトですか？」とあるオーディオフェスのイベントで出会ってから間もない頃にそんなことを聞いたことがある。たいていのミュージシャンなら「え、どっちでもよくない？」とか「そこまでの耳ないっす」と笑って返すところだ。でもShingo Suzukiは「もちろん、