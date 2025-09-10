【ブリュッセル共同】北大西洋条約機構（NATO）の欧州連合軍最高司令部は10日の声明で、ポーランドでのロシア無人機撃墜について「加盟国の空域への潜在的な脅威に対し、NATOの航空機が初めて対処した例になった」とした。