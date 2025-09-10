「巨人−広島」（１０日、東京ドーム）巨人先発の森田は５回６安打３失点。同点で降板し勝敗はつかなかった。初回無死からの３連打と犠飛で先制の２点を献上。１点差として迎えた四回には菊池に左越えソロを浴びて突き放された。その裏に岸田が２ラン援護。同点としていた。森田は「何とか粘りながら最低限の投球はできましたが、立ち上がりに失点してしまったので、次回から立ち上がりから大胆にいけるように修正したい」