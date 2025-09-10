ミランダ・カーが創設したオーガニック認証スキンケアブランド「KORA Organics（コーラ オーガニックス）」が、伊勢丹新宿店にPOP UP SHOPをオープンします。期間は2025年9月10日（水）から9月30日（火）まで。本イベントではブランドを象徴する「N グロー フェイスオイル」をはじめ、オーガニック認証を取得した高品質なスキンケアアイテムを手に取り、試せる特別な機会です。 ブラン