神奈川県相模原市にある相模大野駅は、小田急小田原線と江ノ島線が乗り入れる主要駅で、2024年度の乗降客数では小田急線内で9位に入るなど、県内でも特ににぎわいを見せるエリアの1つです。新宿方面へはもちろん、代々木上原駅で千代田線に乗り換えれば表参道や大手町へもアクセスしやすく、また箱根や江ノ島といった人気観光地へも直通で行ける便利な立地です。