「こんにちは、アイスアメリカーノができました。こちらからQRコードをスキャンしてカップをお受け取りください」。北京の中関村ARTPARK大融城にある「銀河宇宙カプセル」という装置の前で、銀白色のロボットアームが静かにコーヒーを差し出した。並んでいる人々は違和感を覚えるどころか、次々とスマートフォンを向けてその瞬間を記録していた。経済日報が伝えた。ロボットは話すだけでなく、コーヒーや飲み物を運ぶこともできる