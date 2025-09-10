中国工業情報化部装備工業一司の王衛明司長は国務院報道弁公室が9月9日午後に開いた政策ブリーフィングで、「現在、中国のスポーツ用品メーカーは6万3000社を超え、スポーツ用品産業の生産高は2015年の1兆1200億元（約23兆円）から2024年には1兆5000億元（約31兆円）を上回り、34％増加した。上場企業のうち、8社は年商100億元（約2070億円）を超えている」と明らかにしました。現在、中国のスポーツ用品メーカーの生産体系は徐々