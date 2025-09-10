ディズニーの人気キャラクター“プルート”が主役のプライズ「〜プルート〜ワン！ダフルギフト」が、9月12日（金）から、全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」で順次展開される。【写真】並べてかわいい！ミッキーマウス＆ミニーマウスのマスコットも■スクリーンデビュー95周年をお祝い今回登場するのは、9月5日の“プルート”スクリーンデビュー日を記念した、ごきげんなプルートがか