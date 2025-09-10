広島県福山市の高校に勤務する３０歳の男が、去年５月、当時勤務していた千葉県内の高校の体育館倉庫に侵入して録画機能のある機器を設置し、１０代女性３人を盗撮しようとしたとして逮捕されました。 別事件の捜査過程で押収した証拠品を精査していたところ、発覚したということです。 男は警察の調べに対し「黙秘させてください」と話しています。 県教育委員会によりますと、男は今年４月に採用され３年生の副担任をしていま