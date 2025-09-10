広島県府中市で消火ホースの先端につける器具を盗んだとして６６歳の男が逮捕されました。 府中市の新聞配達員の男は、今年５月、府中市内の町内会が管理していた「筒先」と呼ばれる消火ホースの先端につける器具を盗んだ疑いがもたれています。 男は、売ってお金にするためと話していて、「私がやったことに間違いありません」と容疑を認めています。 府中市によりますと盗まれた筒先は、高値で取引される真ちゅう