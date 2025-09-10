12日にグランドオープンする「ニュウマン高輪」が、メディアに公開されました。地上およそ150メートルの眺望の中で味わう絶品グルメに、10万冊の本を揃えるフロアでカフェを楽しみながら読書に浸れるなど、魅力をたっぷり紹介します。