歌手の堀ちえみさんが、自身のブログを更新し、「トリプル開運日」と呼ばれる日に新しい愛車が納車されたことを報告しました。【写真を見る】【 堀ちえみ 】新しいベンツの愛車を公開「トリプル開運日に納車できた！」「これからよろしくね」堀さんは。「暦の上では仏滅ですが、2025年9月7日が最高に良い日とのことです。」と投稿。堀さんによると、この日は、「一粒万倍日」「大明日」「天恩日」の3つの吉日が重なるトリプル