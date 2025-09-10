荷物の持ち込みが禁じられている留置施設で、スマートフォンを忍ばせ知人を撮影したとして、20代の男が逮捕されました。 建造物侵入と偽計業務妨害の疑いで逮捕されたのは、熊本市南区幸田の無職山下力丸容疑者(23)です。 警察によりますと山下容疑者は8月13日の午後、熊本県内の留置施設で、逮捕されていた知人の男と面会する際に、荷物をロッカーに預けたかのように装ってスマートフォンを持ち込み、知人を