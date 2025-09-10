気象台は、午後8時29分に、洪水警報を福島市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を福島市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】福島県・福島市に発表 10日20:29時点会津では、土砂災害に警戒してください。中通り、会津では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■福島市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報【発