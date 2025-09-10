トロント国際映画祭で行われ他「ＴＨＥ ＳＭＡＳＨＩＮＧＭＡＣＨＩＮＥ」の上映に姿を見せたドウェイン・ジョンソン＝８日/Emma McIntyre/Getty Images（ＣＮＮ）屈強な肉体でキャリアを築いてきた「ザ・ロック」ことドウェイン・ジョンソンが、最近は以前よりもほっそりした姿を見せている。プロレスラーから映画俳優に転身したドウェイン・ジョンソンの明らかに細身の外見は、少なからず注目を集めている。ジョンソンは８日、