急性骨髄性白血病を公表した師で医療ジャーナリストの森田豊氏が１０日までに、一時退院を報告した。インスタグラムに夫人からの投稿で「ご心配をおかけしております。主人が一ヶ月余りの初回寛解導入療法を経て、一時退院してきました」とコメント。「まだまだ油断はできませんが、一歩一歩前進しているようです。体重減らず、毎日スクワットで頑張っているようです。医療関係者、皆々様に深く感謝申し上げます」とつづり、