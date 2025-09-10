テレビ東京の中根舞美アナ（25歳）が、9月9日に放送されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（テレビ東京系）に出演。「もっちゅりんがすっごい美味しかったんですよ」と話し、伊集院光、佐久間宣行氏から自分たちの分を買わなかったことを責められた。番組の「未公開トーク集」が放送されることになり、この数か月で見違えるようなロングトークを繰り広げるようになった中根舞美アナが、ミスタードーナツの“