米３０年固定金利は６．４９％に低下、住宅ローン申請指数は＋９．２％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．４９％と前回の６．６４％から低下した。住宅ローン申請指数は＋９．２％と前回の－１．２％から持ち直している。購入指数は１５８．７から１６９．１に上昇。借り換え指数は９０２．５から１０１２．４に上昇した。 USD/JPY147.49EUR/USD1.1700EUR/JPY172.56