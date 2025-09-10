秋雨前線の活動が活発になっています。10日（水）は熊本県や群馬県に記録的短時間大雨情報が発表になりました。11日（木）も全国的に大気の非常に不安定な状態が続きそうです。雷レーダーです。10日夜は、東北南部に雷雲の塊があります。また、西日本の日本海側、太平洋側も雷雨となっています。今後の雨雲の予想です。このあと、11日朝にかけて、日本海にある発達した雨雲が北陸や東北に進んできます。雷を伴った非常に激しい雨の