「阪神−ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）先発の伊藤将は６回１／３を５安打６失点だった。初回は三者凡退で順調な立ち上がり。二回はヒヤリとする場面があった。佐野の強烈なライナーを後ろに倒れ込みながらキャッチ。一度ベンチに下がり、球場は騒然としたが、問題ない様子でマウンドに戻り、この回と三回も３人で抑えた。しかし１点リードの四回、筒香に３ランを被弾。六回にはオースティンにソロを浴び、リードを広げら