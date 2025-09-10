8月に女優の趣里（34）との結婚と第1子の妊娠を発表した、男性7人組「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝（26）が10日に自身のインスタグラムを更新。新たに迎え入れた愛犬を紹介した。この日「我が家に新しい家族」と書き出し、「パピーーーーー。“もんくん”です。 宜しくHere comes our new family…」とゴールデンレトリバーを迎え入れたことを報告。9月15日発売の雑誌「月刊わんこ」では、愛犬とともに表紙に登場した