フィギュアスケート女子最高得点保持者のカミラ・ワリエワ（１９）＝ロシア＝が９日、自身のインスタグラムを更新。ピタリとしたノースリーブを着て、笑顔の写真を投稿した。五輪から３年、金髪となり雰囲気が大きく変わった姿は「信じられないほど美しい」、「ますます美しくなった」「見違えた！」と話題となっているワリエワ。２２年北京五輪期間中に発覚したドーピング違反によるスポーツ仲裁裁判所からの資格停止処分は今