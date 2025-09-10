湘南ベルマーレは10日、ホームで8月16日に開催されたJ1第26節・FC東京戦において、チケット売買仲介サイト上で不正転売とみられる事案を確認し、所轄警察署へ相談・情報提供を行ったと発表した。現在、警察と連携し、事実関係の確認と調査を進めているという。クラブはチケット不正転売について、警察・顧問弁護士・関係各所と協力し、「取引されたチケットの入場禁止対応」「不正転売発覚時の会員資格停止・退会処分」「その