県内の70代を中心にしたシニアサッカーのチームが全国大会で初優勝し、広島市長に報告しました。広島市の松井市長のもとを訪れたのはシニアサッカーの全国大会で初優勝を果たした選手ら10人です。メンバーは、県内に住む69歳から76歳で、週に約3時間の練習を重ねたといいます。■広島市 松井一実 市長「全国優勝したチームだけあって すっと立たれてすごく元気がいい姿をみて安心し心強く受け止めま