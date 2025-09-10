ニューストップ > 車ニュース > 後ろを走ると「自分が写ってるじゃん」……ってドレスアップじゃなか… WEB CARTOP 後ろを走ると「自分が写ってるじゃん」……ってドレスアップじゃなかった！ 鏡のようにピカピカのタンクローリーが積む「タンクの中身」と「鏡面仕上げ」にする理由 2025年9月10日 20時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 タンクローリーは、化石燃料や気体などを運んでいる ステンレスの特性が飲料の貯蔵素材として適しているため 研磨加工をして、鏡面仕上げにしている 記事を読む おすすめ記事 氷が入ったプラカップと、水が入ったカップ、熱に強いのはどっち？ 実験結果が話題に 2025年9月4日 11時0分 お湯と水を判別するマシーンが爆誕 温度によって音が変わる特性を活用「こんなに違うんだ！」 2025年9月5日 7時30分 大正製薬、導入オイル美容液「トリニティーライン オイル エッセンス ビッグボトル」を通販サイトで数量限定発売 2025年9月4日 16時39分 見せる収納もOK。45段階調整でこだわりの一杯を生むオシャレ電動グラインダー「The Bottle」 2025年9月5日 7時55分 童友社、「凄！ホビー用 缶スプレートリガー」、「凄！ホビー用 粘着棒」が10月に発売 2025年9月9日 12時28分