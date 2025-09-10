2024年1月9日から芸能活動を自粛してから1年半以上。今に至るまで公の場に姿を見せていない、お笑いコンビ「スピードワゴン」小沢一敬の近況が伝わってきた。「2023年12月、『週刊文春』が松本人志さんの性加害疑惑を報道。その後も続いた一連の報道のなかで、小沢さんは松本さんに女性を斡旋する“アテンド役”だったとされていました。報道当初は、事務所も『小沢の行動には何ら恥じる点はない』と突っぱねていましたが、世論