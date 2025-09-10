7人組クリエイティブガールグループ・Ettoneが10日、レーベル「O21」より1stシングル「U＋U」をリリース。初のミュージックビデオも公開された。【動画】Ettoneデビューシングル「U＋U」ミュージックビデオEttoneは、anri、chiharu、koyuki、mirano、pia、shion、yuzukiの7人からなるグループ。「自分らしくありたい」に寄り添う新ジャンル“LOOSE POPS”を掲げ、プロデューサー・ALYSAとともに様々なクリエイティブを発信して