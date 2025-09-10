ボートレース住之江のG1「第53回高松宮記念特別競走」は3日目を迎えた。渡辺浩司（41＝福岡）が3日目5R、インからコンマ11のトップタイスタートで押し切り、シリーズ2勝目を挙げた。「まだ起こしでネコみたいにずっと鳴くんですよね。スタートだけは自信を持って行けたので逃げ切れて良かったです」。結果オーライだ。当地では2Vと相性がいい。4日目6Rは一走入魂の勝負駆け。「スリット足は良くなったけど、もう少し足と乗